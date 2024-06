Nuovo rinvio per lancio navetta Starliner, problemi tecnici

(Keystone-ATS) Nuovo rinvio, il quinto consecutivo, per il lancio della navetta Starliner della Boeing, che avrebbe dovuto affrontare il primo test con equipaggio in vista della certificazione per diventare il nuovo taxi spaziale della Nasa, accanto alla Crew Dragon della SpaceX.

Nella base dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti a Cape Canaveral (Florida) il conto alla rovescia è stato fermato quanto mancavano 3,50 minuti al lancio, ancora una volta per problemi tecnici.

Il rinvio è dovuto ad un arresto automatico del sequenziatore di lancio a Terra, il software che nel centro di controllo, durante il conto alla rovescia, monitora tutti i parametri necessari perché il lancio avvenga in sicurezza. Gli astronauti Sunita Williams e Butch Wilmore stanno bene e sono in attesa di lasciare la capsula. Il nuovo tentativo di lancio è previsto per domani, 2 giugno, alle 18,03 svizzere.