Nuovo richiamo latte per neonati in Svizzera, ora tocca a Hochdorf
Altro richiamo in Svizzera di alimenti per bebè, dopo quello operato da Nestlé: il gruppo lucernese Hochdorf ha annunciato oggi un ritiro precauzionale e volontario di circa 10'000 confezioni di un latte di capra in polvere della marca Bimbosan.
(Keystone-ATS) Si tratta di un prodotto destinato a neonati e lattanti fino a sei mesi.
Il provvedimento è causato dalla contaminazione di un ingrediente, l’acido grasso Arachidon Omega-6, con la tossina cereulide, prodotta dal batterio bacillus cereus. Pur sottolineando che non sussiste “un serio rischio per la salute”, l’impresa ha comunicato che effetti come diarrea, nausea o vomito “non possono essere completamente esclusi”.
Il prodotto, fabbricato a Sulgen (TG), può essere restituito al punto vendita. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web dell’azienda, che produce annualmente 1,2 milioni di confezioni di prodotti Bimbosan. Il fornitore dell’ingrediente contaminato ha segnalato i problemi qualitativi all’inizio della settimana.