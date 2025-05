Nuovo partenariato Gb-Ue post Brexit diventa ufficiale

Keystone-SDA

Il nuovo accordo post Brexit di partnership strategica fra Regno Unito e Ue diventa ufficiale a margine del vertice di Londra.

1 minuto

(Keystone-ATS) A formalizzarlo è una nota di Downing Street, che riporta le parole pronunciate al summit da Keir Starmer e illustra alcuni dettagli del patto: inclusi quelli relativi a un allineamento normativo britannico a regole europee su agroalimentare e sicurezza veterinaria in grado di alleggerire certe barriere commerciali; facilitazioni per i viaggi incluso un maggiore accesso dei britannici agli e-gate riservati ai cittadini Ue per i controlli dei passaporti negli aeroporti; e un’intesa su emissioni ed energia.

Keir Starmer ha difeso l’accordo di partnership strategica post Brexit raggiunto oggi con l’Ue come “un accordo win-win” che offre vantaggi a entrambe le parti.

Nella conferenza stampa finale del vertice odierno di Londra, il premier britannico ha detto che “la Gran Bretagna è tornata sulla scena mondiale”, definendo l’intesa “una pietra miliare” e un alleggerimento pragmatico delle barriere commerciali che apre “una nuova era”, favorisce i lavoratori britannici e ha l’appoggio del business. Ha peraltro insistito che si tratta di un’intesa sottoscritta da un Paese “indipendente”: come a ricordare che la Brexit non viene cancellata.