Nuovo cerotto rilascia principio attivo grazie alla luce

Keystone-SDA

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Un nuovo cerotto high-tech sviluppato dall'Empa rilascia farmaci al comando della luce. Ciò dovrebbe semplificare in futuro il trattamento delle ferite croniche.

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(Keystone-ATS) Il sistema si basa su nanoparticelle di biossido di silicio, caricate con un principio attivo e rivestite da un involucro polimerico, ha comunicato oggi il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa). Come principio attivo, negli esperimenti è stato utilizzato il disinfettante clorexidina.

Quando l’involucro viene irradiato con luce LED visibile, ne viene modificata la struttura e diventa permeabile, consentendo così la fuoriuscita del principio attivo. Spegnendo la luce, l’involucro si richiude e blocca il rilascio. Secondo i ricercatori, è possibile regolare il momento e la quantità del rilascio tramite la durata e l’intensità dell’irradiazione.

Questo rilascio controllato presenta il vantaggio di consentire un dosaggio preciso del farmaco, riducendo così il rischio che i batteri presenti nella ferita sviluppino resistenze. “L’ideale sarebbe poter combinare questo nuovo sistema di rilascio del principio attivo controllato dalla luce con un sensore per ferite”, ha affermato il ricercatore Luciano Boesel.

Un sensore di questo tipo potrebbe determinare il tipo e il numero dei batteri. Il cerotto potrebbe quindi essere caricato con diversi principi attivi, che potrebbero essere rilasciati in modo mirato tramite luce di diverse lunghezze d’onda. “Sarebbe un passo importante verso un trattamento personalizzato delle ferite”, ha aggiunto l’esperto.

Finora il sistema è stato testato solo in laboratorio. Prima di poter essere autorizzato come prodotto medico, dovrà essere adattato alle esigenze cliniche e sottoposto a studi. Ci vorranno presumibilmente ancora diversi anni prima che il cerotto arrivi sul mercato.