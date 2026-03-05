Nuovi raid israeliani su Teheran

L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi su Teheran.

(Keystone-ATS) Nelle ore precedenti l’agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva riferito che erano state udite diverse esplosioni nella capitale ed erano state “attivate le difese”.

Israele ha poi lanciato stanotte nuovi attacchi contro il Libano, effettuando raid aerei per il quarto giorno dopo l’avanzata del suo esercito in diverse città di confine nel sud del Paese coinvolto nella guerra regionale.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver “iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah a Beirut”. Tel Aviv aveva precedentemente ordinato ai residenti di lasciare la zona. Il Libano è stato coinvolto nella guerra lunedì, dopo che il movimento sciita ha lanciato il suo primo attacco contro Israele sostenendo di voler “vendicare” la morte del leader iraniano Ali Khamenei.

I media statali libanesi riferiscono che l’attacco israeliano ha ucciso un funzionario di Hamas, il primo omicidio mirato di un membro del gruppo militante palestinese da quando i raid israelo-americani contro l’Iran hanno scatenato una guerra regionale.

Wassim Atallah al-Ali e sua moglie sono stati uccisi quando un “drone nemico ha preso di mira la loro casa” a Beddawi, un campo profughi palestinese vicino a Tripoli, in un attacco prima dell’alba, ha riferito la National News Agency (Nna) descrivendo l’uomo come un alto funzionario di Hamas.

Attacco dell’Iran

L’Iran ha dal canto suo affermato oggi di aver lanciato missili contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno, secondo i media statali.

“Abbiamo preso di mira il quartier generale dei gruppi curdi che si oppongono alla rivoluzione nel Kurdistan iracheno con tre missili”, si legge in una dichiarazione militare citata dall’agenzia di stampa Irna sul suo canale Telegram.

Dall’inizio dell’offensiva israelo-americana contro Teheran, la regione autonoma del Kurdistan, che ospita truppe statunitensi, è stata bersaglio di attacchi con droni, la maggior parte dei quali è stata intercettata dalle difese aeree.