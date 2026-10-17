Nuovi incendi negli impianti Aramco in Arabia orientale

Keystone-SDA

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Fonti giornalistiche hanno riferito che gli impianti petroliferi di Aramco, la società petrolifera nazionale saudita, situati nella parte orientale del Paese, sono stati nuovamente colpiti da un incendio. Lo scrive su Telegram l'agenzia iraniana Fars.

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(Keystone-ATS) “Nelle prime ore di questa mattina, sono stati uditi diversi scoppi nella zona di Dammam, nella parte orientale dell’Arabia Saudita”.

Frattanto, Israele avrebbe iniziato a condividere con l’Arabia Saudita, tramite gli Stati Uniti, informazioni di intelligence sulle forze Houthi in Yemen, sostenute dall’Iran, stando all’emittente pubblica israeliana Kan.

Secondo Kan, l’Arabia Saudita ha richiesto l’assistenza degli Stati Uniti; Washington ha quindi trasmesso la richiesta a Israele, che ha iniziato a fornire informazioni di intelligence, considerando gli Houthi una minaccia più ampia a livello regionale.