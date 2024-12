Nuovi guai per il nominato al Pentagono, ‘tradiva la moglie’

Keystone-SDA

Nuovi guai per Pete Hegseth, il candidato di Donald Trump alla guida del Pentagono. Dopo il New Yorker, arriva Vanity Fair con un'esclusiva che imbarazza il veterano rivelando una serie di tradimenti nei confronti della prima moglie.

1 minuto

(Keystone-ATS) Fonti hanno rivelato al giornalista Gabriel Sherman che Hegseth ammise con l’allora moglie Meredith Schwarz di essere stato infedele nel novembre 2008, quattro anni dopo essersi sposato.

“Secondo una fonte, si presentò a casa dei genitori di Schwarz a Forest Lake indossando la sua uniforme militare e ammise il tradimento”, ha scritto Sherman. Nonostante abbia tentato di far funzionare il matrimonio, Hegseth ha continuato a tradire la moglie e, secondo le fonti, avrebbe avuto almeno cinque relazioni. Durante la procedura per il divorzio, Schwarz avrebbe rifiutato la richiesta del marito di firmare un accordo di non divulgazione. Le rivelazioni sul primo matrimonio di Hegseth seguono le accuse di aver aggredito sessualmente una donna nel 2017 e di essere stato costretto a lasciare due organizzazioni di veterani per ubriachezza molesta.