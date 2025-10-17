Nuovi affitti salgono ancora in Svizzera, a Lugano aumento maggiore

Keystone-SDA

Chi cerca casa come inquilino deve pagare sempre di più in Svizzera: in settembre le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati - si parla solo di quelle, non dei contratti in essere - sono aumentate dello 0,3% rispetto ad agosto.

(Keystone-ATS) Nello spazio di un anno l’incremento è del 2,7%. Lugano presenta l’aumento più forte.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Si conferma quindi una tendenza ormai di lungo periodo: per limitarsi agli ultimi mesi, agosto aveva segnato a livello nazionale un +0,2% mensile, luglio un +0,1% e giugno un +0,3%.

In settembre tutti i 25 i cantoni analizzati (i due Appenzello sono considerati insieme) registrano progressioni annue, con punte del +7,8% a Nidvaldo e del +5,3% a Svitto. Il Ticino mette a segno +3,2% (+0,4% mensile), mentre i Grigioni, con il +1,3% (+0,6% mensile), presentano l’incremento sui dodici mesi più contenuto del paese.

Interessante è anche l’andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un aumento mensile 3,2%, mentre sull’arco di un anno si osserva +6,3%: in entrambi i casi si tratta dei valori più alti fra gli agglomerati considerati. Aumenti inferiori ma pur sempre sensibili nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+5,2%), Losanna (+4,4%), San Gallo (+3,3%), Berna (+3,2%), Zurigo (+3,0%), Basilea (+2,2%) e Ginevra (+1,7%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.

Per il calcolo dell’indicatore l’andamento dei canoni di locazione offerti in Svizzera viene corretto in base alla diversa qualità, posizione e dimensione degli appartamenti (metodo edonico), precisa Homegate.