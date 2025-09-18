La televisione svizzera per l’Italia

Nuovi affitti aumentano ancora, sia in Svizzera che in Ticino

Keystone-SDA

Il costo dell'alloggio si conferma in aumento in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In agosto le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,2% rispetto a luglio, mentre nello spazio di un anno l’incremento è del 2,6%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Luglio aveva segnato un +0,1% mensile, giugno un +0,3%.

In agosto quasi tutti i 25 i cantoni analizzati (i due Appenzello sono considerati insieme) registrano progressioni annue, con punte del +10,3% a Nidvaldo e del +8,4% a Svitto. L’unica eccezione sono i Grigioni (-0,2%), mentre il Ticino segna +2,9% (+0,4% mensile).

Interessante è anche l’andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un aumento mensile dell’1,8%, mentre sull’arco di un anno si osserva +3,5%. Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+4,8%) e Berna (+3,7%). Seguono Basilea (+3,35), San Gallo (+2,9%), Losanna (+2,6%), Ginevra (+2,2%) e Zurigo (+2,0%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.

