Nuovi affitti assai più cari nei Grigioni in novembre

Gli affitti sono risultati sostanzialmente stabili in Svizzera in novembre rispetto a ottobre, mentre sono scesi in modo sensibile in Ticino e sono saliti decisamente nei Grigioni. È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo.

(Keystone-ATS) A livello nazionale le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – hanno presentato una variazione mensile del +0,1%. Su base annua si assiste per contro a una progressione ancora molto marcata, pari al 2,8% nel periodo in rassegna.

A livello regionale il Ticino (-0,9%) mostra la seconda contrazione mensile più importante dopo quella di Svitto (-1,2%). Al contrario, sul fronte opposto si trovano i Grigioni (+3,3%), che mettono a segno l’incremento maggiore.

In tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano per contro aumenti fra novembre 2024 e lo stesso mese del 2025: i più forti in assoluto concernono i Grigioni (+10,5%) e Zugo (+8,9%). A Zurigo (+4,1%) il costo dell’alloggio si conferma in forte crescita, mentre il Ticino (+1,0%) presenta il dato più basso.

Come sempre interessante è anche l’andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un calo mensile (-1,6% rispetto a ottobre), mentre sull’arco di un anno segna +2,4%. Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+5,8%), Ginevra (+5,0%), Zurigo (+3,4%) e Losanna (+2,6%); San Gallo (+2,4%) è allo stesso livello, mentre le pigioni crescono meno a Basilea (+1,8%) e Berna (+1,3%). Coira non figura fra gli agglomerati presi in esame.