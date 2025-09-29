La televisione svizzera per l’Italia

Nuove proteste in Madagascar, gas lacrimogeni sui manifestanti

Keystone-SDA

Migliaia di persone si sono radunate in Madagascar per nuove manifestazioni antigovernative in diverse città dell'isola. Nella capitale Antananarivo le forze di sicurezza hanno disperso la folla con gas lacrimogeni, come hanno visto giornalisti dell'AFP.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La scorsa settimana ci sono stati due giorni di proteste sfociate in scontri con la polizia e che hanno coinvolto prevalentemente giovani manifestanti, chiamati all’azione sui social media attraverso un movimento chiamato “Gen Z” e che hanno espresso rabbia per le persistenti interruzioni di acqua ed elettricità nel Paese. Oggi una folla crescente ha marciato nella capitale chiedendo le dimissioni del presidente, Andry Rajoelina.

Una dichiarazione rilasciata ieri sera dal movimento ha chiesto anche le dimissioni del Governo e del prefetto di Antananarivo. Le proteste di giovedì nella capitale sono state seguite da diffusi saccheggi per tutta la notte, senza alcuna risposta da parte della polizia.

Generazione Z, che include le persone nate tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2010, ha affermato che “gruppi di individui anonimi sono stati pagati per saccheggiare numerosi locali allo scopo di offuscare il movimento e la lotta in corso”. Le proteste si sono svolte anche ad Antsiranana, all’estremità settentrionale del Madagascar.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR