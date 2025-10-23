Nuove proteste in Irlanda fuori hotel migranti, 23 arresti

Keystone-SDA

Ventitré persone sono state arrestate a Dublino dopo gli scontri durati ore con la polizia irlandese, i cui membri sono stati colpiti direttamente con fuochi d'artificio, pietre e altri detriti durante un'altra notte di disordini nella capitale irlandese.

(Keystone-ATS) Due membri della polizia locale, An Garda Síochána, sono stati portati in ospedale per le ferite riportate. Lo comunicato diversi media, tra cui The Guardian e Sky News.

Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino all’ingresso di un hotel che ospita richiedenti asilo in una zona a ovest della capitale, l’hotel Citywest, dopo una presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina di 10 anni avvenuta nelle vicinanze nelle prime ore di lunedì.

Un uomo di 26 anni, le cui generalità non sono state diffuse per le norme che si applicano ai casi di violenza sessuale nella Repubblica d’Irlanda, è comparso in tribunale martedì con l’accusa di aver commesso il presunto episodio.

Sei arresti erano stati effettuati durante i disordini di martedì sera e la polizia aveva promesso una “risposta decisa” se la violenza fosse continuata.