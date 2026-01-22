Nuove manifestazioni per i curdi siriani in varie città

A Berna e Basilea questa sera sono scese in piazza rispettivamente circa 400 e 500 persone per protestare contro l'avanzata delle truppe governative siriane nei territori curdi.

(Keystone-ATS) Dallo scorso lunedì nella città federale quella di oggi è la terza manifestazione filocurda.

Le stime dei presenti sono state fatte da giornaliste di Keystone-ATS sul posto. Le dimostrazioni si stanno svolgendo pacificamente.

Per questa sera sono state annunciate manifestazioni in diverse altre città svizzere, tra cui Bienne (BE), Ginevra, Losanna e Zurigo.

Già lunedì e martedì sera si sono tenute dimostrazioni di solidarietà con i curdi, a Berna, Basilea e Winterthur (ZH). Ieri è stata la volta di Zurigo e Davos (GR), a margine della riunione annuale del Forum economico mondiale.