Nuove carte su Epstein, Trump compare in 3’200 documenti
Tre milioni di pagine, 2'000 video e 180'000 foto sul caso Jeffrey Epstein.
(Keystone-ATS) A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per pubblicare tutte le carte sull’ex finanziere, il Dipartimento di Giustizia americano rende noti altri documenti, gli ultimi, incluso materiale pornografico trovato nei dispositivi del pedofilo morto suicida in carcere.
Il nome del presidente Usa Donald Trump compare in 3’200 documenti, compreso quello in cui una minorenne ha affermato di essere stata costretta a praticare sesso orale al tycoon 35 anni fa. Intanto,
20 vittime di Epstein hanno criticato la pubblicazione dei documenti dell’ex finanziere, molti dei quali espongono i loro nomi “mentre proteggono quelli degli uomini che hanno abusato di loro”.