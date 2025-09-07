Nuova importante donazione per i Verdi

Lo scorso anno i Verdi hanno ricevuto una donazione di 400'000 franchi dall'erede del gruppo di materiali da costruzione Sika, Carmita Burkard Kroeber. Quest'ultima, neocastellana, aveva già donato un milione di franchi al partito nel 2023.

(Keystone-ATS) La somma è visibile sul sito del Controllo federale delle finanze (CDF). Nella sezione “Finanziamento dei partiti politici” vengono elencate le donazioni più significative e i loro donatori. A pubblicare per primo la notizia è stato oggi il Sonntagsblick.

Carmita Burkard Kroeber, lei stessa aderente ai Verdi e candidata locale per il partito, ha versato i 400’000 franchi nell’estate del 2024. Si tratta della somma più consistente offerta da una persona fisica a un partito politico in quell’anno.

Sempre nel 2024 sono invece state contabilizzate donazioni importanti ai partiti svizzeri da persone giuridiche, ovvero aziende. L’elenco del CDF mostra, ad esempio, che UBS ha donato 412’000 franchi all’UDC e ha versato importi significativi anche ad altre formazioni politiche.

Nel caso dei Verdi, i fondi concessi da Carmita Burkard Kroeber corrispondono più o meno al totale delle quote associative dei membri per l’anno 2024. Secondo il CDF, gli ecologisti hanno incassato complessivamente circa 1,8 milioni di franchi nel 2024.

Interpellata oggi da Keystone-ATS, la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha precisato che la donazione non era soggetta ad alcuna condizione. I Verdi intendono utilizzare questo denaro sull’arco di diversi anni per “sviluppare l’organizzazione” del partito, al di là delle spese correnti.

“Il nostro budget rimane nettamente inferiore a quello di tutti i partiti rappresentati nel Consiglio federale”, ha aggiunto Lisa Mazzone, sottolineando che Carmita Burkard Kroeber è affiliata ai Verdi da molto tempo.

La divulgazione delle donazioni ai partiti scaturisce dalla nuova legge federale sulla trasparenza del finanziamento della politica. Dal 2023, i partiti rappresentati alle Camere federali devono dichiarare al CDF le donazioni superiori a 15’000 franchi per persona e per anno. Lo stesso vale per i contributi degli eletti. L’origine della donazione deve essere chiaramente indicata.