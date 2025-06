Nuova direzione artistica per la Lucerne Festival Academy

Keystone-SDA

Da gennaio 2026 il compositore, clarinettista e direttore d'orchestra tedesco Jörg Widmann prenderà la direzione artistica della Lucerne Festival Academy. Succede a Wolfgang Rihm, deceduto lo scorso anno.

(Keystone-ATS) La nomina è stata fatta da Sebastian Nordmann, che assumerà la direzione del Lucerne Festival a partire dal 2026, ha annunciato il festival musicale in una nota odierna.

Widmann, nato a Monaco nel 1973, è considerato uno dei compositori “più versatili” e “più ricercati” del nostro tempo, si legge nel comunicato. Collabora con orchestre di primo piano come le filarmoniche di Berlino e di Vienna e direttori come Daniel Barenboim, Kent Nagano e Sir Simon Rattle portano la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo, prosegue la nota. Widmann è stato compositore ospite in residenza al Lucerne Festival nel 2009.

“La capacità di Widmann di ispirare le persone alla musica classica e soprattutto a quella contemporanea lo ha reso il candidato preferito in assoluto”, ha dichiarato Nordmann, citato nella nota.

La Lucerne Festival Academy, fondata nel 2004, è dedicata alla musica del 20imo e 21imo secolo. Lo scorso anno la scuola di musica contemporanea ha festeggiato il ventesimo anniversario. Ogni anno, oltre 100 giovani musicisti provenienti da circa 30 nazioni si recano a Lucerna per fare musica ed esibirsi insieme.

Il nuovo programma artistico dell’accademia per il prossimo anno sarà presentato congiuntamente da Widmann e Nordmann nel gennaio 2026.