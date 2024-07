Nuova condanna a leader Afd Höcke , 17mila euro per frasi nazi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) In Germania il leader di Afd della Turingia Bjorn Höcke ha avuto una nuova condanna per l’espressione nazista pronunciata a un comizio. Il controverso politico dell’ultradestra dovrà pagare 130 euro al giorno per 130 giorni, e dunque 16’900 euro, secondo la decisione.

La sentenza, ancora impugnabile, arriva nell’ambito del processo in corso ad Halle per l’espressione nazista “alles fuer Duetschland” (“tutto per la Germania”) utilizzata dal politico dell’ultradestra durante un comizio a Gera. Si tratta della seconda condanna per questa stessa formula, già utilizzata in un’altra occasione.

La procura di Halle aveva chiesto otto mesi di carcere con sospensione della pena e il versamento di una multa da 10 mila euro. Ma il giudice non ha annunciato alcuna pena relativa alla restrizione della libertà dell’uomo. Nel comizio in questione, Höcke aveva pronunciato, ricorrendo a un escamotage, la formula nazionalsocialista “alles fuer Duetschland” (“tutto per la Germania”).

Il politico ritenuto fra le anime più radicali e pericolose del partito aveva infatti pronunciato soltanto le prime due parole della frase, lasciando che i presenti scandissero la terza. Per lo stesso motivo – la stessa formula utilizzata in un altro evento di campagna elettorale nel maggio del 2021 – Höcke era stato già condannato a una multa di 13 mila euro anche il 14 maggio scorso, nell’ambito di un altro processo.