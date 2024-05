Nuova Caledonia: Macron, non deve diventare un Far West

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Nuova Caledonia non deve diventare “il Far West”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un’intervista alla stampa locale trasmessa oggi in televisione.

“Ho deciso di venire qui perché non dobbiamo mai lasciare che la violenza prenda il sopravvento”, ha spiegato il capo dello Stato al canale pubblico Nouvelle-Calédonie La 1ère in una dichiarazione rilasciata durante la sua visita di ieri nella comunità francese d’oltremare del Pacifico.

Macron ha giustificato le ingenti risorse impiegate, in particolare i 3.000 effettivi delle forze di sicurezza interne, con la necessità di un “ritorno alla calma” nel Paese. “La Repubblica deve ritrovare autorità su tutti i punti: c’è un ordine repubblicano, sono le forze di sicurezza a garantirlo”, ha sottolineato Macron assicurando di voler riportare l’arcipelago sulla “via della pacificazione”.