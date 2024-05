Nuova Caledonia: ancora scontri, un morto e due feriti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un’altra persona è stata uccisa e due sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco in Nuova Caledonia, dove sono proseguiti i disordini per la quinta notte consecutiva: lo ha reso noto oggi la polizia.

Le violenze hanno interessato la zona settentrionale di Kaala-Gomen, ha annunciato il generale Nicolas Mattheos. Sale così a sei il bilancio delle vittime dall’inizio delle proteste, mentre sono centinaia le persone rimaste ferite.

In 3200 bloccati in assenza di voli

Secondo il portavoce del governo, Gilbert Tyuienon, in assenza di voli commerciali ci sono “3.200 persone in totale” che non possono lasciare l’arcipelago o non possono tornare.

I voli commerciali sono sospesi da martedì a causa dei disordini che hanno colpito il territorio francese nel Pacifico meridionale. La ripresa del traffico aereo è attualmente prevista per martedì ma questa data è molto incerta in quanto legata alle condizioni di sicurezza.