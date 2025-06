Nucleare: Trump, incontreremo gli iraniani la settimana prossima

Gli Stati Uniti incontreranno la controparte iraniana sul programma nucleare "la prossima settimana". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice della NATO. "Non penso sia necessario un accordo, non hanno più nucleare."

(Keystone-ATS) “L’Iran ha combattuto con coraggio. Hanno bisogno di soldi per sistemare il paese, devono rimettersi in forma, non colpiremo il loro petrolio”, ha ancora detto Trump all’Aja. “Non vedo la possibilità che si impegnino ancora nel nucleare, l’America resta nel caso, se non ci sarò io ci sarà qualcun altro”.

Il presidente americano ha anche sostenuto che Israele e Iran “sono stanchi, esausti. Non credo torneranno ad attaccarsi”. “Credo che la guerra sia finita.”

Intanto la Casa Bianca ha insistito in una nota che “gli impianti nucleari iraniani sono stati distrutti e qualsiasi ipotesi contraria è una fake news”. “Il mondo è molto più sicuro dopo gli attacchi di precisione, decisivi e di grande successo del presidente Donald Trump contro i principali impianti nucleari del regime iraniano”, si sottolinea ancora nel comunicato.

Nel frattempo il vice ministro degli esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha dichiarato che Washington dovrà risarcire Teheran per i danni subiti ai suoi stabilimenti nucleari. Teheran si sta preparando a presentare un reclamo alle Nazioni Unite contro gli Stati Uniti per aver causato danni agli impianti iraniani, ha detto Khatibzadeh, come riferisce Mehr.