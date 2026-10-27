Novartis torna a crescere nel terzo trimestre

Keystone-SDA

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Per Novartis, l'impatto negativo dei farmaci generici è ulteriormente diminuito nel terzo trimestre. Sull'intero anno, il management ha rivisto al rialzo le previsioni relative all'utile operativo di base.

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(Keystone-ATS) Secondo un comunicato diffuso oggi, nel terzo trimestre Novartis ha registrato un fatturato di 14,5 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento è del 4% anche a tassi di cambio costanti.

L’andamento degli affari di Novartis continua quindi a prendere slancio: dopo aver registrato un calo del fatturato nel primo trimestre a causa dell’introduzione sul mercato di farmaci generici per importanti prodotti di punta, il gruppo era già tornato sulla strada della crescita nel secondo trimestre.

Il colosso farmaceutico aveva ripetutamente sottolineato negli ultimi tempi che l’erosione causata dai generici avrebbe probabilmente raggiunto il suo picco. Prodotti di punta come Entresto, Promacta e Tasigna hanno perso la protezione brevettuale lo scorso anno. Il Ceo Vas Narasimhan aveva sottolineato che gli effetti negativi nella prima metà del 2026 sarebbero stati nettamente più marcati rispetto alla seconda.

Fallimento ricerca pesa sui risultati

Per quanto riguarda l’utile operativo, l’azienda di Basilea ha registrato un crollo del 59% a 1,8 miliardi. Il risultato netto è stato un utile consolidato di 1,2 miliardi, rispetto ai 3,9 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. La ragione di questo netto calo è la svalutazione parziale del candidato al lancio Del-Desiran, che ha deluso le attese, per un importo di 1,9 miliardi. Ricordiamo che Novartis ha recentemente dovuto fare i conti con diversi insuccessi nella fase avanzata della ricerca.

Per gli analisti, tuttavia, è determinante soprattutto l’utile operativo core, al netto di vari fattori. Con 6,0 miliardi, il dato è aumentato su base annua e ha superato le previsioni degli analisti contattati da AWP, che puntavano su 5,6 miliardi.

Sull’intero esercizio, Novartis si aspetta un utile operativo core stabile o in leggero aumento. In precedenza, l’azienda aveva previsto un lieve calo. Il management si attende poi una crescita del fatturato a tassi di cambio costanti fino al 5%.

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