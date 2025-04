Novartis rileva per 800 milioni dollari azienda biotecnologica Usa

Keystone-SDA

Importante acquisizione per Novartis: il colosso farmaceutico renano rileva Regulus Therapeutics.

(Keystone-ATS) Si tratta di un’azienda biotecnologica americana che sviluppa terapie a base di RNA e si concentra sul trattamento della malattia policistica autosomica dominante (ADPKD), la causa genetica più comune di insufficienza renale.

L’operazione prevede il versamento di 800 milioni di dollari (660 milioni di franchi), a cui potrebbero aggiungersi 900 milioni una volta raggiunte determinate tappe normative, spiega l’impresa elvetica in un comunicato odierno. La chiusura della transazione è prevista per la seconda metà del 2025.

La società con sede a San Diego e quotata al Nasdaq di New York sviluppa in particolare il farabursen, un potenziale oligonucleotide di nuova generazione per il trattamento della ADPKD. Attualmente le opzioni disponibili per i pazienti affetti dalla malattia sono limitate: il farabursen “ha un profilo che può offrire efficacia, tollerabilità e sicurezza migliori rispetto alle cure standard”, si dice convinto Shreeram Aradhye, responsabile medico di Novartis, citato nella nota.

L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Attraverso una filiale Novartis intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni Regulus: gli azionisti riceveranno 7 dollari per titolo in contanti e un fino a un massimo di ulteriori 7 dollari, subordinati al raggiungimento dei traguardi normativi.