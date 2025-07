Novartis: via libera Swissmedic ad antimalarico per neonati

Keystone-SDA

Via libera da parte di Swissmedic, l'autorità federale elvetica di controllo dei medicamenti, a Coartem Baby, un farmaco di Novartis contro la malaria sviluppato appositamente per neonati con un peso compreso tra 2 e 5 chilogrammi.

(Keystone-ATS) Si tratta di un passo significativo nell’impegno globale volto a migliorare l’accesso a trattamenti salvavita per le popolazioni vulnerabili, scrive Swissmedic in un comunicato odierno. Il prodotto colma una grave lacuna terapeutica per una delle popolazioni di pazienti più vulnerabili: la disponibilità di un trattamento specificamente studiato per bambine e bambini piccoli segna un importante passo avanti nella lotta globale contro la malaria.

La procedura di omologazione del prodotto – conosciuto anche come Riamet Baby in alcune nazioni – ha visto una stretta collaborazione con le autorità di regolamentazione nazionali di otto paesi africani: Burkina Faso, Costa d’Avorio, Kenya, Malawi, Mozambico, Nigeria, Uganda e Tanzania. Alla valutazione scientifica ha partecipato anche il programma globale contro la malaria dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

“Per oltre trent’anni abbiamo mantenuto la rotta nella lotta contro la malaria, lavorando senza sosta per fornire scoperte scientifiche dove sono più necessarie”, afferma Vas Narasimhan, Ceo di Novartis, in una nota diffusa dalla sua azienda. “Insieme ai nostri partner, siamo orgogliosi di essere andati oltre, sviluppando il primo trattamento contro la malaria clinicamente testato per i neonati e i bambini, assicurando che anche i più piccoli e vulnerabili possano finalmente ricevere le cure che meritano”.