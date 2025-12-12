Novartis: manifestazione a Stein (AG) contro taglio di impieghi

Un centinaio di persone ha protestato oggi davanti alla sede di Novartis di Stein (AG) contro il pesante ridimensionamento dello stabilimento annunciato a fine novembre dal colosso farmaceutico.

(Keystone-ATS) I manifestanti, con il supporto dei sindacati Unia e Syna, hanno chiesto la revoca dei tagli e un impegno concreto a mantenere la produzione in Svizzera. “Irrispettosa” è stata definita la comunicazione, avvenuta poco prima di Natale.

Novartis prevede di interrompere, entro la fine del 2027, la produzione di compresse e capsule nella località argoviese, con la conseguente perdita di centinaia di impieghi (550 secondo l’azienda, oltre 700 stando ai sindacati). L’impresa investirà invece 21 milioni di franchi per automatizzare altre linee di fabbricazione. I sindacati hanno lanciato una petizione e presenteranno proposte alternative nell’ambito della consultazione in corso.