Novartis: al CEO vanno 25 milioni, quanto 50 consiglieri federali

Keystone-SDA

Retribuzione stellare nel 2025 per il CEO di Novartis Vas Narasimhan: al manager della società sono andati 24,9 milioni di franchi, con un aumento del 30% rispetto ai 19,2 milioni dell'anno precedente.

3 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta del terzo sostanzioso incremento consecutivo per il numero uno del colosso farmaceutico basilese.

La crescita – emerge dalle indicazioni pubblicate oggi in margine ai risultati annuali – non è arrivata dallo stipendio base, che è aumentato solo marginalmente a 1,9 milioni. Il vero propulsore è stata la componente variabile legata al programma di incentivazione a lungo termine: questa voce è passata da 12,5 milioni a 17,3 milioni, trainata – spiega l’azienda – dal valore generato per gli azionisti nel periodo di valutazione 2023-2025.

Per mettere in relazione il compenso di Narasimhan può essere osservato che è di 52 volte quello di un consigliere federale, oppure che un salariato medio in Svizzera deve lavorare 295 anni per arrivare alla stessa cifra (un ticinese di più: 364 anni). Se si vuole rimanere invece nell’ambito sanitario può essere rilevato che per pagare lo stipendio del manager con studi a Chicago e ad Harvard sono necessari i premi medi annui di cassa malati degli abitanti di un intero comune, precisamente di 5276 persone: pur tenendo ovviamente conto che il gruppo opera a livello internazionale, ben al di là del ridotto mercato domestico.

Con questi numeri il dirigente americano con origini indiane supera peraltro nuovamente di gran lunga il suo omologo nella principale società concorrente elvetica, Roche. Il presidente della direzione di Roche Thomas Schinecker ha infatti ricevuto una retribuzione totale di 10,2 milioni di franchi per il 2025. Le cifre sono però solo parzialmente confrontabili a causa di differenti metodologie contabili, in particolare per la valutazione dei titoli.

La generosità remunerativa di Novartis si estende peraltro a tutta l’alta dirigenza. L’intera direzione ha ricevuto 113,6 milioni di franchi nel 2025, un balzo significativo rispetto ai 75,7 milioni del 2024.

L’esercizio 2025 ha segnato anche un passaggio di testimone al vertice del consiglio di amministrazione (Cda). Dopo il pensionamento del presidente di lungo corso Jörg Reinhardt nel marzo scorso Giovanni Caforio è stato eletto alla testa dell’organo di sorveglianza : per il suo primo, parziale anno di mandato ha ricevuto 2,9 milioni di franchi. A titolo di confronto, Reinhardt aveva percepito 3,8 milioni per l’intero anno 2024. All’intero Cda nel 2025 sono andati 8,1 milioni, in leggero calo rispetto agli 8,6 milioni dell’anno precedente.

L’annuncio delle maxi-remunerazioni arriva in un momento in cui l’industria farmaceutica globale è sotto particolare attenzione per i prezzi dei farmaci e l’accesso alle cure, alimentando il dibattito sull’allineamento tra i compensi dei top manager e il valore creato per la società nel suo insieme.