Novartis: a San Diego nasce nuovo centro ricerca biomedica globale

Keystone-SDA

Novartis ha avviato ufficialmente i lavori di costruzione per un nuovo centro di ricerca biomedica globale a San Diego, in California. La struttura, che avrà una superficie di circa 43'300 metri quadrati e diventerà operativa nel 2029, ospiterà circa 1000 dipendenti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Rappresenta un pilastro fondamentale dei previsti investimenti statunitensi del gruppo farmaceutico, che ammontano a 23 miliardi di dollari (19 miliardi di franchi).

Il nuovo centro, progettato per accelerare la scoperta di farmaci rivoluzionari, si integrerà con la rete di ricerca globale di Novartis, che include i siti di Basilea e Cambridge (Massachusetts), ha indicato venerdì sera il colosso renano. I ricercatori si concentreranno su aree terapeutiche chiave come le neuroscienze, l’oncologia, le malattie legate all’invecchiamento e la medicina rigenerativa, sfruttando piattaforme tecnologiche di ultima generazione.

“Questo nuovo centro di ricerca rafforzerà la nostra leadership scientifica e accelererà la scoperta di medicine per i pazienti di tutto il mondo”, afferma Fiona Marshall, presidente del comparto ricerca biomedica di Novartis, citata nella nota. Un elemento distintivo della struttura sarà l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale, con un impatto sulle capacità di calcolo e analisi dei dati in ogni fase del processo di scoperta.

L’investimento è stato accolto con entusiasmo dalle autorità locali. “Questo passo di Novartis conferma San Diego come un luogo in cui la scienza rivoluzionaria prende vita e l’innovazione si traduce in posti di lavoro di alta qualità e farmaci che cambiano la vita”, ha commentato il sindaco Todd Gloria (partito democratico), a sua volta citato nel documento per la stampa.

Il nuovo centro si basa su un legame di oltre 25 anni tra Novartis e San Diego e rientra in una più ampia strategia di espansione negli Stati Uniti, che comprende anche una nuova unità manifatturiera in North Carolina, strutture per la produzione di terapie a radioligandi in California, Florida e Texas, come pure l’ampliamento di siti esistenti. Il tutto in un contesto in cui l’amministrazione del presidente Donald Trump esercita forti pressioni sulle case farmaceutiche, affinché diminuiscano i prezzi dei medicamenti e producano in loco.