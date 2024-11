Novartis, addio alla carica di presidente per la Svizzera

Keystone-SDA

Il colosso farmaceutico Novartis abolirà la carica di presidente per la Svizzera. L'attuale titolare Matthias Leuenberger andrà in pensione il primo dicembre 2024 e non sarà sostituito, ha indicato l'azienda renana confermando una notizia pubblicata oggi dalla NZZ.

(Keystone-ATS) Il ruolo di “country president” non prevedeva responsabilità operative: era piuttosto il collegamento con l’opinione pubblica elvetica e in particolare con i rappresentanti del governo a livello cantonale e nazionale. La nomina di Leuenberger, nell’aprile 2018, era stata una delle prime decisioni in materia di personale prese dal Ceo Vas Narasimhan, che aveva poco prima assunto la guida del gruppo.

Ai compiti finora espletati da Leuenberger subentrerà Lutz Hegemann, che agirà come presidente del comparto “Global Health and Swiss Country Affairs”. La parte commerciale delle attività elvetiche rimarranno di competenza del direttore David Traub.