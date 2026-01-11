Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet

Keystone-SDA

Gli slogan antigovernativi hanno riempito le strade della capitale iraniana Teheran, la scorsa notte, mentre i manifestanti incitavano al più grande movimento contro la repubblica islamica degli ultimi tre anni.

(Keystone-ATS) Prosegue intanto una forte repressione sotto la copertura di un blackout di Internet, secondo quanto riporta l’Afp.

L’Iran ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle manifestazioni scoppiate due settimane fa nella capitale a causa delle difficoltà economiche e da allora alimentate in tutto il paese con richieste di estromissione delle autorità religiose. I gruppi per i diritti umani hanno segnalato decine di morti e, sabato, hanno espresso preoccupazione per l’intensificazione della repressione da parte delle autorità.

Poche informazioni filtrano dopo il blocco di Internet, con i monitor dell’organizzazione di giornalismo investigativo NetBlocks che mostrano una connettività praticamente nulla da giovedì. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo Paese era “pronto ad aiutare” il movimento, dopo aver avvertito che l’Iran era in “grossi guai” per i suoi sforzi nel reprimere le proteste.