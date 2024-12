Notre-Dame, tornano i fedeli e la liturgia

Keystone-SDA

Dopo le cerimonie inaugurali di ieri per la riapertura, riprendono oggi a Notre-Dame le celebrazioni religiose con le prime due messe celebrate nella cattedrale ricostruita e riaperta per la prima volta al pubblico dopo 5 anni di lavori.

(Keystone-ATS) Dopo i capi di stato e gli invitati eccellenti di ieri, si riprende questa mattina alle 10:30 con una “messa inaugurale” celebrata dall’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, alla presenza di diversi fra i capi di stato presenti nella capitale francese, fra i quali Emmanuel Macron. A differenza di ieri, quando Macron ha pronunciato un discorso e ha ricevuto i capi di stato, il presidente non ha in programma attività ufficiali o di comunicazione. Alla funzione sono attesi oltre 100 vescovi della Chiesa di Francia e di tutto il mondo, oltre ad un sacerdote per ognuna delle 106 parrocchie di Parigi e delle 7 chiese cattoliche di rito orientale.

La celebrazione, che durerà oltre 2 ore, culminerà nella consacrazione dell’altare, una tappa essenziale per poter poi celebrare la messa. La seconda messa è in programma alle 18:30 e sarà aperta a tutto il pubblico che avrà prenotato, gratuitamente, per accedere. I biglietti disponibili sono andati a ruba all’apertura delle prenotazioni, martedì scorso.

La diocesi di Parigi organizza, per i prossimi giorni, una settimana di “ottave” di Natale, celebrazioni ripetute con 2 messe quotidiane, agli stessi orari di oggi. Venerdì prossimo, nel pomeriggio, farà il suo ritorno nella cattedrale la storica corone di spine di Notre-Dame. Per i visitatori, l’ingresso sarà libero a partire da domani pomeriggio ma su prenotazione.