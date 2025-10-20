NOTA ALLE REDAZIONI – Intervista del Ceo di Repower annullata
L'intervista del Ceo di Repower Roland Leuenberger, 15 anni dopo la votazione sul progetto Lago Bianco, che figura nel programma pubblicato alle 9.00, è stata annullata dall'interessato. Il dirigente ha dovuto far fronte a impegni imprevisti.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Articoli più popolari
I più discussi
In collaborazione con
SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR
SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR