NOTA ALLE REDAZIONI – Intervista del Ceo di Repower annullata

L'intervista del Ceo di Repower Roland Leuenberger, 15 anni dopo la votazione sul progetto Lago Bianco, che figura nel programma pubblicato alle 9.00, è stata annullata dall'interessato. Il dirigente ha dovuto far fronte a impegni imprevisti.

