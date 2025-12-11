Norvegia: Machado, “Tornerò in Venezuela per nostra causa”

Keystone-SDA

Durante la sua prima apparizione pubblica in Norvegia dopo quasi un anno di clandestinità, la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha confermato che intende tornare in Venezuela.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Certo che torno”, ha affermato. “So esattamente i rischi che corro”, ha sottolineato parlando ai media nella capitale norvegese Oslo.

L’ex deputata liberale ha poi rivelato che la partenza dal suo paese è stata effettuata in condizioni estreme. “Lasciare il Venezuela oggi, in queste circostanze, è molto, molto pericoloso”, ha detto, stando a quanto riferisce l’emittente pubblica britannica Bbc. “Sono qui perché molti uomini e donne hanno rischiato la vita”. Secondo funzionari statunitensi, è partita l’altro ieri su un’imbarcazione diretta all’isola caraibica olandese Curaçao.

Machado ha raccontato di non aver avuto contatti fisici con la sua famiglia per più di 16 mesi. “Non potevo abbracciare o toccare nessuno (…). Nel giro di poche ore, ho potuto vedere le persone che amo di più, toccarle, piangere e pregare insieme”, ha spiegato.

La neo Premio Nobel per la pace ha anche affermato che il suo ritorno in patria dipenderà dal luogo dove potrà dare il massimo contributo al suo movimento. “Sarò nel posto in cui potrò aiutare al meglio la nostra causa”.

Machado è tornata in pubblico a undici mesi dall’ultima volta. La politica venezuelana già ieri sera ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, dove era arrivata alcune ore prima.