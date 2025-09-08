La televisione svizzera per l’Italia

Norvegia: casa in fiamme, muoiono quattro giovani donne

Keystone-SDA

Quattro giovani donne di età compresa tra i 18 e 19 anni hanno perso la vita in un incendio scoppiato in una casa a Hamar, nel centro sud della Norvegia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato stamattina intorno alle ore 5, quando le fiamme si stavano spargendo sulla casa del vicino e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le cause dell’incendio rimangono ignote ma diversi testimoni dicono di aver sentito delle esplosioni.

“Quando siamo arrivati, l’incendio stava già divampando”, ha dichiarato il capo dei soccorritori sul posto James Mercer. “Abbiamo poi saputo che c’erano diverse persone disperse. Ci è voluto un po’ prima di riuscire a ridurre l’intensità dell’incendio al punto da poter effettuare una ricerca all’interno dell’edificio”, ha aggiunto Mercer, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.

Il fumo provocato dalla casa incendiata è stato tale che l’università ha deciso di cancellare tutte le lezioni per la giornata odierna nella sede di Hamar, anche se l’edificio universitario non è stato colpito dalle fiamme e nessuno è stato evacuato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR