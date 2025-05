Nord Stream 2 evita il fallimento, può cercare nuovi investitori

Keystone-SDA

Nord Stream 2 - società anonima con sede a Zugo che gestisce l'omonimo gasdotto sottomarino, mai entrato in funzione, che collega la Russia alla Germania - ha più tempo per cercare nuovi investitori.

(Keystone-ATS) Il tribunale cantonale di Zugo ha approvato la moratoria concordataria. La corte ha comunicato stamani la decisione – non ancora passata in giudicato – in un breve messaggio.

L’impresa – di proprietà del colosso statale russo Gazprom – e i principali creditori, tra cui importanti società energetiche, hanno trovato un’intesa in aprile, dopo due anni e mezzo di trattative. Verosimilmente i grandi creditori hanno dovuto accettare riduzioni consistenti sul valore dei loro investimenti: la costruzione del gasdotto era costata 11 miliardi di dollari.

L’infrastruttura avrebbe dovuto fornire gas russo attraverso il Mar Baltico alla Germania, ma non è mai diventata operativa: poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022, il governo tedesco aveva cancellato il progetto e nel settembre dello stesso anno vi era stato anche un probabile atto di sabotaggio. La società operativa di gestione del gasdotto si è così trovata in difficoltà e il tribunale cantonale di Zugo ha concesso una moratoria, prorogata più volte, per la ristrutturazione del debito, al fine di evitare la bancarotta.

Ora c’è tempo affinché si facciano avanti eventuali altri interessati. Recentemente i media hanno ipotizzato l’ingresso di investitori statunitensi: si è parlato del ricco uomo d’affari Stephen Lynch, un sostenitore del presidente Donald Trump. Nord Stream 2 potrebbe inoltre entrare a far parte di un accordo tra Washington e Mosca per risolvere la guerra in Ucraina: nel marzo scorso il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva infatti dichiarato che “il Nord Stream è in discussione”.