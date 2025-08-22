La televisione svizzera per l’Italia

Nord Stream, confermato il carcere per ucraino arrestato

Keystone-SDA

La Corte di Appello di Bologna conferma la custodia in carcere per Sehrii Kusnetzov, ucraino accusato del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022 e arrestato a Rimini. Prossima udienza il 3 settembre per decidere sulla consegna alla Germania.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Kuznetsov non acconsente alla consegna alla Germania. Lo ha detto l’arrestato nel corso dell’udienza odierna in Corte di Appello a Bologna dove si è discusso della convalida del mandato di arresto europeo per il coinvolgimento del 49enne ucraino nelle esplosioni dei gasdotti Nord Stream a settembre 2022.

In alcune brevi dichiarazioni il 49enne avrebbe sostanzialmente preso le distanze dalle accuse, dicendo di volerle leggere nella sua lingua, aggiungendo che era in Ucraina nel periodo del sabotaggio e in questi giorni in Italia per motivi familiari.

L’ucraino è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un residence a San Clemente.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR