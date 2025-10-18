Non sanno l’inglese, sospesi 6’000 camionisti negli USA

Keystone-SDA

Dal 1° giugno circa 6'000 camionisti americani sono stati sospesi perché non hanno superato il test di inglese imposto a maggio dal dipartimento dei Trasporti. Lo riporta il Washington Post basandosi sui dati della Federal Motor Carrier Safety Administration.

2 minuti

(Keystone-ATS) Non solo, qualche giorno fa il dipartimento ha annunciato che avrebbe congelato oltre 40 milioni di dollari di finanziamenti alla California perché non ha rispettato il nuovo regolamento sui “truckers”.

“È l’unico stato della nazione che si rifiuta di garantire che i conducenti di camion di grandi dimensioni siano in grado di leggere la segnaletica stradale e comunicare con le forze dell’ordine”, ha dichiarato il segretario dei Trasporti Sean P. Duffy in una nota. Il dipartimento sostiene che il test d’inglese sia necessario per garantire la sicurezza delle strade, citando un incidente avvenuto ad agosto in Florida in cui un autista di mezzi pesanti avrebbe effettuato un’inversione a U illegale, causando la morte di tre persone.

Dopo l’incidente il 28enne nato in India, non è riuscito a superare un test di conoscenza della lingua inglese, rispondendo correttamente solo a due delle 12 domande, secondo la Federal Motor Carrier Safety Administration. Secondo gli esperti, tuttavia, non ci sono dati che dimostrino una correlazione tra la conoscenza della lingua e gli incidenti. E i leader del settore sono preoccupati per una potenziale carenza di personale se troppi autisti venissero sospesi.