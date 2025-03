Non ci sono abbastanza uova svizzere per l’aumento della domanda

Keystone-SDA

Quest'anno non ci sono abbastanza uova svizzere per soddisfare l'aumento della domanda. Tuttavia, i consumatori non devono preoccuparsi per la Pasqua: il deficit dovrà essere semplicemente coperto dalle importazioni.

(Keystone-ATS) Dopo il brusco calo registrato in seguito alla pandemia di coronavirus, da due anni la domanda svizzera di uova è tornata a crescere costantemente, ha dichiarato il presidente di GalloSuisse Daniel Würgler all’agenzia Keystone-ATS, confermando notizie riportate ieri dai media.

Mentre nel 2022 gli Svizzeri mangiavano in media 186 uova pro capite – comprese quelle importate – nel 2023 tale cifra è salita a 189 e nel 2024 a 198. Si tratta di un numero maggiore rispetto al secondo anno di coronavirus, il 2021, con 195 uova.

Quelle svizzere sono ora richieste in tutti i settori, principalmente per il consumo, ma anche, in misura crescente, nell’industria, nella lavorazione e nella ristorazione. Secondo l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), la quota nazionale di uova in guscio è di circa il 72%. Il consumo pro capite è passato da 121 uova nel 2023 a 124 lo scorso anno.

1124 milioni di uova prodotte in Svizzera

Allo stesso tempo, anche la produzione nazionale di uova è cresciuta, ha dichiarato Würgler. Mentre nel 2023 sono state prodotte 1093 milioni di uova in Svizzera, l’anno scorso si è raggiunta la ragguardevole di 1124 milioni (+2,8%).

Tuttavia, gli ostacoli e i requisiti per espandere la produzione nazionale di uova sono molto elevati. Il processo di autorizzazione per una nuova stalla, ad esempio, richiede spesso almeno tre anni, a volte anche dieci. Inoltre, è sempre più difficile trovare manodopera qualificata. Questo perché gli orari di lavoro e i tempi di presenza sono duri: gli animali hanno bisogno di cure 365 giorni all’anno.

Meno scelta al supermercato

A causa dell’aumento della domanda, quest’anno la situazione è “più difficile” prima di Pasqua, ha detto Würgler. Sebbene non ci sia carenza di uova, c’è una mancanza di scelta al supermercato. Anche se le galline svizzere producono più uova rispetto all’anno precedente, ciò non è sufficiente a soddisfare la domanda.

Le grandi fluttuazioni stagionali non possono essere compensate a breve termine con le uova nazionali. Questo perché gli animali vengono allevati per circa cinque mesi e poi trascorrono da uno a due anni negli allevamenti di uova. Ciò significa che la produzione deve essere pianificata con un anno e mezzo di anticipo.

“Le nostre galline ovaiole non possono fare magie e il coniglietto di Pasqua non depone ancora uova vere”, ha detto Würgler. Ma nonostante tutto, per questa Pasqua ci saranno uova a sufficienza per tutti. Il deficit sarà semplicemente coperto dalle importazioni.