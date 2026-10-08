Nobel Letteratura 2026 a poetessa e saggista canadese Anne Carson

Keystone-SDA

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È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il Premio Nobel per la Letteratura 2026.

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(Keystone-ATS) La 76enne Carson è stata premiata “per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”, spiega la motivazione dell’Accademia di Svezia.

Poetessa, saggista e traduttrice, la Premio Nobel Letteratura 2026 è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. In Italia alcune sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l’edizione originale. Professoressa di lettere classiche è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Ha vinto due Griffin Poetry Prize e il Premio Pricipessa delle Asturie nel 2020.

Tra i suoi libri pubblicati in Italia “Come l’acqua” (2025) ed “Era una nuvola” (2021), usciti entrambi per Crocetti nonché “Autobiografia del rosso”, edito da La Nave di Teseo. Per La Tartaruga è uscito il saggio romanzato “La bellezza del marito” nel 2022 e per le edizioni Utopia è arrivato nel 2023 nelle librerie italiane “Decreazione”.