Noah e Mia i nomi più popolari in Svizzera nel 2023

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Mia e Noah sono stati i nomi più gettonati dati ai neonati in Svizzera nel 2023. Lo rende noto oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), sottolineando che già negli anni scorsi entrambi erano stabilmente fra i preferiti dei genitori.

A completare il podio, per le bambine ci sono Emma e Sofia, mentre per i maschietti Liam e Matteo. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, il nome maschile più attribuito è stato ancora una volta Leonardo ed Emma quello femminile.

Per tornale alla classifica nazionale, Vera e Kiyan sono i nomi che hanno guadagnato più posizioni. Parallelamente, Thea e Maxime presentano la perdita di consensi più vertiginosa. Da notare ancora che Amaya, Lily, James e Jaro appaiono nella top 100 dei nomi dei neonati per la prima volta.

Müller cognome più diffuso

Per quanto riguarda i cognomi, il più comune nella popolazione residente permanente è Müller, seguito da Meier e Schmid. Malgrado siano in 53’170, i Müller rappresentano però solo lo 0,6% della popolazione totale elvetica (8,96 milioni).

A livello regionale, Müller è il cognome più diffuso nella Svizzera tedesca (49’137 persone), da Silva in Romandia (10’287 persone), Bernasconi nella Svizzera italiana (2250 persone) e Caduff in quella romancia (230 persone).