No a una Svizzera da 10 milioni: opposizione avanti, sondaggio

Keystone-SDA

Il fronte dell'opposizione all'iniziativa dell'UDC "No a una Svizzera da 10 milioni" continua a espandersi, come dimostra l'ultimo sondaggio dell'istituto di ricerca Yougov Svizzera pubblicato oggi.

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(Keystone-ATS) In vista della votazione del 14 giugno, è cresciuto anche il fronte del no alla modifica della legge sul servizio civile.

Una maggioranza del 55% voterebbe attualmente no al tetto massimo di 10 milioni di abitanti (+9 punti percentuali rispetto all’ultimo sondaggio Yougov del 27 maggio), mentre il 7% (-1 punto percentuale) non è ancora in grado o non vuole prendere una posizione in questo momento.

Aumenta così la probabilità che l’iniziativa venga respinta alle urne, osserva l’istituto di sondaggi. Nella grande maggioranza dei Cantoni, in particolare nella Svizzera romanda e nelle aree urbane, la percentuale di sì sarebbe rimasta nettamente al di sotto della soglia del 50%.

Secondo Yougov, la motivazione più comune per cui si sarebbe contrari all’iniziativa è il timore del caos che ne deriverebbe, a cui si aggiungono crescenti preoccupazioni riguardo alle conseguenze economiche e alla discriminazione. Nel campo dei sostenitori del sì, l’argomentazione si è spostata sempre più verso l’immigrazione e la limitazione della crescita demografica.

Per quanto riguarda la modifica della legge sul servizio civile, nelle ultime settimane anche il fronte del no è cresciuto, raggiungendo ora il 49% (+9 punti percentuali). Attualmente il sì raccoglie il 37% dei voti (-4 punti percentuali), mentre il 14% è ancora indeciso (-5 punti percentuali).