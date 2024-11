Nissan taglia 9000 posti di lavoro in tutto il mondo

Keystone-SDA

Il costruttore automobilistico giapponese Nissan prevede di tagliare 9000 posti di lavoro a livello mondiale e di ridurre del 20% la sua capacità produttiva. Lo annuncia la stessa società, motivando la decisione con il forte calo delle vendite.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nissan fa sapere anche che rivenderà a Mitsubishi Motors il 10,02% della sua quota, attualmente al 34%.

Nissan ha registrato una perdita netta inaspettata di 9,3 miliardi di yen (53 milioni di franchi) nel secondo trimestre (luglio-settembre) del suo esercizio finanziario, contrariamente all’utile netto di 49 miliardi di yen atteso dal mercato, secondo il consensus di Bloomberg. Il giro d’affari è sceso del 5% a 2986 miliardi di yen (quadi 17 miliardi di franchi).

“Di fronte alla gravità della situazione, Nissan sta adottando misure urgenti per invertire la rotta e creare un’azienda più reattiva e resiliente, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato.