Nigeria: ottiene il rilascio di 130 studenti rapiti a novembre

Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 studenti rapiti da uomini armati da una scuola cattolica a novembre. Lo ha dichiarato oggi un portavoce presidenziale, dopo che altri 100 erano stati liberati all'inizio di questo mese.

(Keystone-ATS) “Altri 130 alunni rapiti nello Stato del Niger sono stati rilasciati, nessuno è rimasto prigioniero”, ha dichiarato Sunday Dare in un post su X, accompagnato da una foto di bambini sorridenti.

Lo scorso 21 novembre trecentoquindici persone – 303 studenti e 12 insegnanti – erano state rapite in una scuola cristiana St. Mary nell’area di Agwara, in Nigeria centrale.