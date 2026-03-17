Nigeria, 23 morti e oltre 100 feriti in più attentati suicidi

Keystone-SDA

Diverse esplosioni, presumibilmente causate da attentatori suicidi, hanno scosso ieri la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, uccidendo almeno 23 persone e ferendone più di 100. Lo riferisce la polizia.

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(Keystone-ATS) Le esplosioni, avvenute ieri sera, sono seguite a un attacco a un posto di blocco militare nella notte tra domenica e lunedì.

Dauda Iliya, addetto stampa del governo dello Stato di Borno, ha dichiarato che le esplosioni sono avvenute al mercato e all’ospedale universitario di Maiduguri. Un’esplosione si è verificata anche vicino all’ufficio postale, ha detto Idris Suleiman Gimba, che lavora presso la commissione nazionale per i servizi trasfusionali.