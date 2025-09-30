La televisione svizzera per l’Italia

Nicole Kidman e Keith Urban si lasciano

Keystone-SDA

L'attrice premio Oscar Nicole Kidman, 58 anni, e il cantante country Keith Urban (57) si lasciano dopo 19 anni di matrimonio. Lo riporta TMZ, confermato da "People".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) TMZ scrive che i due si erano separati già in giugno, ma che lei voleva a tutti costi salvare il matrimonio, ma Keith non è stato d’accordo. La Kidman avrebbe chiesto il divorzio, ha appreso ancora TMZ tra voci secondo cui Urban “sarebbe già coinvolto con un’altra donna”.

Nicole e Keith si erano sposati nel 2006 a Sydney e hanno due figlie, Sinday Rose di 17 anni e Faith Margaret di 14. La Kidman in precedenza era stata sposata con Tom Cruise. Le figlie sono con la madre nella casa di famiglia a Nashville e Urban si è trasferito altrove.

Solo a giugno la Kidman aveva condiviso una foto su Instagram mentre abbraccia il cantante country, 57 anni, in occasione del loro anniversario di matrimonio. “Buon anniversario tesoro”, aveva scritto con in mezzo l’emoji di un cuore.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR