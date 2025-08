New York: proteste contro Israele davanti a Trump hotel, 40 arresti

Keystone-SDA

Oltre 40 persone che protestavano contro la guerra e il peggioramento della crisi umanitaria a Gaza sono state arrestate lunedì sera davanti al Trump International Hotel di New York.

2 minuti

(Keystone-ATS) La protesta, organizzata da IfNotNow, un gruppo ebraico-americano contro l’occupazione, era iniziata in tarda serata a Columbus Circle.

Centinaia di persone si sono radunate sotto lo striscione “Trump: gli ebrei dicono basta” per chiedere la fine della guerra nella Strisca e che l’amministrazione Trump faccia pressione su Israele affinché consenta l’ingresso di maggiori aiuti umanitari nel territorio, mentre le autorità sanitarie continuano a segnalare morti per fame e malnutrizione.

“Non usiamo mezzi termini, il blocco di Gaza da parte del governo israeliano è una politica di pulizia etnica attraverso la fame di massa forzata”, ha dichiarato Morriah Kaplan, direttrice esecutiva ad interim di IfNotNow, durante il suo discorso alla folla.

“È un affronto – ha proseguito – insopportabile, indicibile, insondabile per la nostra comune umanità e per coloro che lo stanno perpetrando e stanno utilizzando i nostri simboli, la nostra lingua e le nostre tradizioni ebraiche per difenderlo e giustificarlo, ed è per questo che sono rincuorata nel vedere una tale varietà di ebrei e organizzazioni ebraiche unirsi oggi per dire con una sola voce che ci opponiamo a queste atrocità, non nonostante il nostro ebraismo, ma per molti di noi, proprio a causa di esso”.

“Abbiamo bisogno che il governo degli Stati Uniti usi la sua considerevole influenza per porre fine a questi orrori”, ha aggiunto. I manifestanti hanno esposto cartelli con la scritta “fermate la pulizia etnica”, “mai più e’ adesso”, “smettete di affamare Gaza” e “non in nostro nome” e tra gli oratori c’erano Ruth Messinger, il rabbino Jill Jacobs, il ceo di T’ruah, e Brad Lander, il revisore dei conti di New York city.