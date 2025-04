New Delhi ordina a tutti i pakistani di lasciare l’India

Keystone-SDA

Tutti i cittadini pakistani in India devono lasciare l'India entro il 29 aprile, ha dichiarato oggi il Ministero degli Esteri indiano, nell'ultima misura diplomatica adottata dopo un attacco che New Delhi attribuisce a Islamabad.

(Keystone-ATS) In seguito all’attacco terroristico di Pahalgam, il governo indiano ha deciso di sospendere il rilascio dei visti ai cittadini pakistani con effetto immediato”, si legge nella dichiarazione.

“Tutti i cittadini pakistani attualmente in India devono lasciare l’India prima della scadenza dei visti, come ora modificato”. La sospensione non avrà alcun impatto sui diplomatici pakistani a Nuova Delhi, sebbene il loro numero sia stato ridotto in base a un ordine indiano del giorno precedente.