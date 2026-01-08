Nevicate e piogge torrenziali, finora almeno otto morti in Europa

Keystone-SDA

In Albania il corpo di un uomo è stato recuperato dall'acqua a seguito delle alluvioni, mentre i fiumi in piena nel sud del Paese hanno costretto a ulteriori evacuazioni dopo giorni di forti nevicate e piogge torrenziali in tutta l'area balcanica.

(Keystone-ATS) Lo ha riferito la polizia. La morte dell’uomo è una delle almeno otto vittime causate dal maltempo in tutta Europa in questi giorni, mentre un’ondata di freddo sta investendo gran parte del continente, causando la cancellazione di centinaia di voli.

La polizia albanese ha dichiarato che il corpo di un uomo di 54 anni è stato ritrovato in un canale di irrigazione dopo essere stato trascinato via dalle acque nella città portuale di Durazzo, dove centinaia di persone sono state evacuate.

Alcune zone periferiche rimangono a rischio a causa dello straripamento di un fiume, che ha costretto altre 500 persone ad evacuare. Più a sud, è stato emesso un ordine di evacuazione anche per alcune parti del villaggio di Novosela, poiché il vicino fiume Vjosa ha rotto gli argini.

All’inizio di questa settimana, la forte nevicata ha causato la morte di una donna a Sarajevo, colpita da un albero caduto nella capitale bosniaca.