Neve: caos in diverse parti della Svizzera

Keystone-SDA

Le nevicate di questa notte hanno provocato notevoli disagi su strade e ferrovie di diverse parti della Svizzera. La A1 fra Berna Brünnen e Mühleberg è stata chiusa a causa di un veicolo di traverso, rende noto fra le altre cose il TCS.

1 minuto

(Keystone-ATS) Anche sulla A3 si sono registrati veicoli di traverso che hanno bloccato il traffico. L’abbondante presenza di neve ha poi reso necessaria la chiusura pure di alcune strade cantonali nella zona di Soletta.

Problemi si sono verificati anche per le ferrovie, con traffico limitato da e per la stazione di St-Imier (BE), hanno comunicato le FFS. Sono quindi da prevedere ritardi.

Disguidi nel canton Berna

La coltre bianca ha provocato disguidi in particolare nel canton Berna, dove si contano una quarantina d’incidenti. Nella maggioranza dei casi si segnalano solo danni materiali, ha indicato un portavoce della polizia cantonale a Keystone-ATS.

Nella città di Berna diverse linee del bus sono state temporaneamente interrotte e il servizio è ripartito solamente attorno alle 09:00, fra ritardi e cancellazioni. I tram hanno potuto svolgere normalmente il loro servizio.