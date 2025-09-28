Neuchâtel: in 300’000 alla Festa della vendemmia

Keystone-SDA

La 98esima edizione della Festa della vendemmia di Neuchâtel è stata un grande successo e ha attirato circa 300'000 persone in tre giorni. Il momento clou è stato il corteo floreale di questo pomeriggio, che per la prima volta è stato trasmesso in diretta sulla RTS.

(Keystone-ATS) All’insegna del motto “Leggende dei vigneti”, la sfilata era composta da 14 carri, tra cui due doppi lunghi 24 metri. C’era anche spazio per tre dipinti dell’illustratore John Howe, canadese trapiantato a Neuchâtel, con temi di storia, mito e fantasia.

Volontari e mille studenti hanno decorato i carri con mezzo milione di dalie provenienti dai Paesi Bassi. Sono stati utilizzati anche ben 55’000 fiori svizzeri, tra cui girasoli e gigli.

Complessivamente 280 stand con cibo e bevande e numerose proposte di intrattenimento, tra cui esibizioni di guggen, concerti live, dj-set, il corteo dei bambini e uno spettacolo “piromelodico” hanno allietato la tre giorni neocastellana.