Netflix, i grandi titoli in arrivo nel 2025

Keystone-SDA

Il 2025 sarà un anno spettacolare per Netflix con l'arrivo di serie attesissime e anche titoli cinematografici di sicuro successo, dagli Usa alla Gran Bretagna, dal sud America all'Asia, dalla Spagna alla Novergia, dalla Colombia alla Corea.

(Keystone-ATS) Sono in arrivo saghe amate come l’ultima stagione, la quinta, di “Stranger Things”, il ritorno di “Mercoledì” di Tim Burton, un nuovo capitolo dei gialli dell’investigatore Daniel Craig e “Il Gattopardo” con Kim Rossi Stuart nel ruolo che fu di Burt Lancaster e la serie televisiva dei record “Squid Game 2”.

Ma non è tutto Il colosso dello streaming ha ricordato come la produzione extra-Usa appare sempre più strategica, dato che il 13% delle ore viste negli Usa riguarda titoli non in lingua inglese, mentre oltre l’80% degli abbonati globali guarda contenuti coreani. Inoltre, oltre il 70% di tutte le visualizzazioni su Netflix avviene con i sottotitoli o i doppiaggi.

La piattaforma ha inoltre illustrato nei giorni scorsi le novità e i ritorni delle sue serie e film internazionali che entreranno in catalogo da dicembre e per tutto il 2025.

Tra i nuovi titoli “Alcaraz” (Spagna); “Atrapados” (serie, Argentina); “Bullet Train Explosion” (Giappone). In arrivo una bella serie sci-fi argentina anche questa nel 2025 con il bravo Ricardo Darin, l’Eternauta.

Tra i titoli non in inglese in arrivo, c’è un’altra serie tratta da un classico della letteratura mondiale, colombiana in questo caso: “Cent’anni di solitudine”. “È la prima trasposizione del romanzo di Gabriel García Márquez: siamo riusciti ad avere il beneplacito della famiglia, a condizione di girare in Colombia e in spagnolo”, ha raccontato Paco Ramos, vicepresidente dei contenuti per l’America Latina. La serie arriva a dicembre sulle tv di tutto il mondo. Il 29 novembre sarà disponibile invece “Senna”, altra superproduzione di quella parte del mondo (brasiliana). Molti i titoli sviluppati in Asia, dall’India al Giappone, passando per la Corea del sud: “Più dell’80% dei nostri abbonati guarda K-content”, ha valutato Minyoung Kim, vicepresidente per l’Asia-Pacifico. Tra le nuove uscite e i ritorni, è attesissima la seconda stagione della super cult “Squid Game 2”, che debutterà il giorno di Santo Stefano, dopo tre anni, ideato e diretto da Hwang Dong-hyuk – primo asiatico a vincere un Emmy Award per la Miglior regia di una serie drammatica – ha letteralmente invaso la società in qualsiasi modo possibile e immaginabile.

Tornando alle grandi produzioni in inglese sale l’attesa per l’ultimo capitolo il quinto di “Stranger Things” è diventata una delle serie più viste di sempre. Sarà una stagione conclusiva in cui il pubblico dovrà dire addio ai personaggi con cui è cresciuto.