Netblocks, il blackout di internet in Iran dura da più di 6 giorni

Keystone-SDA

"I dati mostrano che l'Iran resta nell'oscurità digitale dopo sei giorni interi di blackout di internet, con l'1% di connettività dopo 144 ore".

(Keystone-ATS) Lo riporta l’osservatorio della rete Netblocks, che ha monitorato le restrizioni imposte a internet a partire dal 28 febbraio, giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Intanto, “circa 180 bambini sono stati uccisi e molti altri feriti” nell’escalation militare in Iran. L’allarme sull'”impatto mortale” del conflitto sui più piccoli arriva dall’Unicef.

“Tra le vittime ci sono 168 bambine uccise quando un attacco ha colpito la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, nel sud dell’Iran, il 28 febbraio, mentre le lezioni erano in corso. Secondo le notizie, la maggior parte delle vittime erano studentesse tra i 7 e i 12 anni. Inoltre, 12 bambini sono stati uccisi in altre scuole in cinque diverse località dell’Iran”, sottolinea l’Unicef, segnalando anche che “almeno 20 scuole e 10 ospedali sono stati danneggiati in Iran, interrompendo l’accesso dei bambini all’istruzione e ai servizi sanitari essenziali”.